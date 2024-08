A medida que el Oklahoma City Thunder se prepara para la próxima temporada, con grandes expectativas y un equipo reforzado, uno de sus nuevos integrantes, Alex Caruso, ha compartido cómo su tiempo con LeBron James en Los Angeles Lakers fue crucial para su crecimiento y éxito en la NBA.

Caruso, quien fue adquirido por el Thunder en un intercambio que envió a Josh Giddey a otro equipo, no es ajeno a la liga. Sin embargo, su carrera tomó un giro significativo durante su etapa con los Lakers, donde jugó junto a una de las mayores estrellas de todos los tiempos, LeBron James. Según Caruso, fue la confianza que LeBron depositó en él lo que le permitió convertirse en el jugador que es hoy.

“Que alguien como LeBron, tan inteligente y habilidoso, el rostro de la NBA y posiblemente el mejor de todos los tiempos, me diera su apoyo, fue un gran impulso para mi confianza”, comentó Caruso en una reciente entrevista. “Me ayudó a creer que lo que hacía bien podía contribuir de manera decisiva en los partidos de la NBA. Todo lo que siempre quise fue estar ahí al final del partido y tener la oportunidad de ganar”.

Esta confianza, combinada con su ética de trabajo y su habilidad defensiva, hizo de Caruso una pieza fundamental en el equipo de los Lakers que ganó el campeonato en 2020. Durante esa temporada, Caruso se destacó por su tenacidad en defensa, lo que le ganó el respeto tanto de sus compañeros como de los aficionados.

El impacto de LeBron en la carrera de Caruso

LeBron James no solo influyó en el juego de Caruso en la cancha, sino también en su mentalidad. “LeBron me mostró cómo ser un profesional, cómo prepararme para cada juego y cómo mantenerme enfocado en los momentos importantes“, explicó Caruso. “Esa mentalidad es algo que he llevado conmigo a cada equipo en el que he estado”.

A pesar de la derrota de los Lakers en la primera ronda de los playoffs de 2021 ante los Phoenix Suns, donde las limitaciones ofensivas de Caruso fueron evidentes, su valor defensivo seguía siendo reconocido. Esto llevó a los Chicago Bulls a firmarlo con un contrato lucrativo, donde continuó destacándose como uno de los mejores defensores perimetrales de la liga.

Un nuevo capítulo con el Thunder

Ahora, Caruso se encuentra en Oklahoma City, listo para aportar su experiencia y habilidades a un equipo joven y prometedor. Aunque podría no tener la misma carga ofensiva que en los Lakers o Bulls, su papel en el Thunder será clave para consolidar una defensa ya fuerte, liderada por jugadores como Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort y Jalen Williams.

El Thunder, que ha hecho movimientos estratégicos durante la temporada baja, incluyendo la adquisición de Isaiah Hartenstein, se perfila como un contendiente serio en la Conferencia Oeste. Caruso, con su experiencia y la influencia de un mentor como LeBron James, está listo para asumir su nuevo rol y ayudar a llevar al Thunder a nuevas alturas.

“Este equipo tiene un gran potencial, y estoy emocionado de ser parte de él”, dijo Caruso. “He aprendido mucho a lo largo de mi carrera, y estoy listo para contribuir de cualquier manera que pueda para ayudar a este equipo a ganar”.

Con la temporada a punto de comenzar, las expectativas son altas para el Thunder, y con jugadores como Alex Caruso en sus filas, el futuro parece brillante en Oklahoma City.