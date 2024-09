Anthony Davis, uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA, ha decidido dejar de lado sus aspiraciones de ganar el galardón al Jugador Defensivo del Año (DPOY). Aunque su habilidad para proteger el aro y su versatilidad defensiva lo han colocado en la cima de las métricas defensivas avanzadas, Davis ha declarado que su enfoque está en ayudar a los Los Angeles Lakers a competir al más alto nivel, dejando atrás la búsqueda de premios individuales.

Una carrera defensiva sobresaliente

A lo largo de su carrera, Anthony Davis ha demostrado ser un pilar defensivo. Su capacidad para proteger el aro y capturar rebotes es inigualable, mientras que su flexibilidad en las caderas y velocidad de pies le permiten mantenerse conectado con jugadores más pequeños y rápidos. En la temporada pasada, Davis terminó con un +1.9 en el diferencial defensivo, ubicándose en el percentil 93 de los jugadores grandes. También obtuvo +1.9 en el Defensive LEBRON y +2.6 en el Defensive RAPTOR, puntuaciones que lo colocan en el top 10 por ciento de los jugadores grandes de la liga.

A pesar de estos logros, Davis ha renunciado a su búsqueda del DPOY, un premio que ha eludido durante toda su carrera. En una reciente entrevista con Dave McMenamin de ESPN, Davis expresó su frustración: “Nunca lo conseguiré”, comentó. “No me lo van a dar. A la liga no le gusto. Soy el mejor jugador defensivo de la liga. Puedo defender del 1 al 5. Puedo defender el pick-and-roll mejor que nadie desde el punto de vista de un grande. Bloqueo tiros. Capturo rebotes… No sé qué más hacer. Ya estoy cansado. Solo voy a hacer lo que tenga que hacer para ayudar al equipo a ganar y tratar de jugar para un campeonato. Los premios y las distinciones individuales ya no me importan.”

El impacto de un nuevo sistema defensivo bajo JJ Redick

Con la llegada del nuevo entrenador JJ Redick y un cuerpo técnico renovado, Davis se enfrentará a un nuevo sistema defensivo esta temporada. Redick ha compartido su creencia en la capacidad defensiva de Davis, describiéndolo como uno de los tres mejores defensores de la liga. “Hay una gran diferencia entre ser un defensor top 10 y formar parte del equipo All-Defense”, dijo Redick en una entrevista en Sirius XM. “Anthony Davis es uno de los dos o tres mejores jugadores defensivos de la NBA.”

Este nuevo enfoque podría ofrecer a Davis la oportunidad de demostrar su valía en un rol más destacado tanto en defensa como en ataque. A pesar de su resignación a los premios individuales, el liderazgo defensivo de Davis será crucial para que los Lakers mejoren su clasificación defensiva, que se situó en el puesto 17 la temporada pasada. Si Davis puede guiar a los Lakers a una mejora significativa en su defensa, es posible que vuelva a estar en la conversación del DPOY, especialmente con el enfoque analítico que Redick aporta al equipo.

Un cambio en la mentalidad y el enfoque

La decisión de Anthony Davis de alejarse de la búsqueda de premios individuales refleja un cambio significativo en su mentalidad. En lugar de centrarse en el reconocimiento personal, Davis está priorizando el éxito del equipo y su contribución a un posible campeonato. Con un nuevo sistema defensivo y un enfoque renovado, el impacto de Davis en la defensa de los Lakers será más importante que nunca. A pesar de su aparente resignación, la capacidad de Davis para liderar en la defensa podría eventualmente colocarlo de nuevo en la conversación sobre el DPOY, si el equipo mejora su rendimiento defensivo. La temporada 2024-25 será una prueba de su habilidad para combinar el éxito colectivo con su impresionante capacidad defensiva.