Anthony Edwards es conocido tanto por su talento en la cancha como por sus declaraciones audaces. En una reciente entrevista con ESPN, el escolta de los Minnesota Timberwolves volvió a sorprender al afirmar que podría retirarse del baloncesto si gana un anillo de la NBA en los próximos tres o cuatro años. ¿Su plan alternativo? Jugar al fútbol americano, un deporte en el que también destacó durante su juventud. “Se lo he dicho a mis amigos, si gano un anillo pronto, me voy al fútbol americano”, aseguró Edwards, generando un revuelo tanto en la NBA como en la NFL.

Aunque hoy es una de las figuras emergentes de la NBA, Anthony Edwards ha sido abierto sobre su relación tardía con el baloncesto. De hecho, él mismo ha dicho que, de joven, su verdadera pasión era el fútbol americano, deporte en el que jugaba como running back y que lo convirtió en una promesa a nivel nacional desde los 9 o 10 años. “Era el mejor del país a esa edad”, recordó en una entrevista con SB Nation en 2019. Las raíces deportivas de Edwards van más allá de las canchas de baloncesto, lo que añade una capa intrigante a su carrera.

"If I win a ring in the next 3-4 years, I'm going to play football."

Anthony Edwards says he could play in the NFL if he wins a ring in the next few years 👀

pic.twitter.com/dMHVzAbxeA

— ESPN (@espn) October 20, 2024