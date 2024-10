Khris Middleton: Baja sensible para el Inicio de la temporada de los Bucks Los Milwaukee Bucks enfrentarán el inicio de la temporada 2023-2024 sin su estrella Khris Middleton, quien sigue recuperándose de una operación en ambos tobillos. La ausencia del alero genera dudas sobre el verdadero potencial del equipo para competir por el título.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El panorama para los Milwaukee Bucks no es el más alentador en el inicio de la nueva temporada. Si bien el equipo mantiene aspiraciones de campeonato, una incógnita clave sigue siendo la salud de Khris Middleton, pieza fundamental en su estructura. Middleton, golpeado por las lesiones desde que los Bucks se coronaron campeones en 2021, tampoco estará disponible para el arranque de la campaña, lo que siembra dudas sobre el nivel competitivo del equipo.

Problemas Recurrentes con las Lesiones

Khris Middleton fue sometido a una operación en ambos tobillos durante la offseason (astroscopia), y aunque se esperaba que su rehabilitación le permitiera regresar a tiempo, la realidad es otra. La franquicia ha sido cautelosa y no ha dado detalles concretos sobre cuándo podrá volver a la cancha. Al igual que sucedió al inicio de la temporada 2022-2023, los Bucks prefieren evitar cualquier riesgo innecesario.

Milwaukee Bucks star Khris Middleton is expected to miss Wednesday’s season opener vs. the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Middleton is out to start the NBA season as he rehabs from offseason ankle surgeries. Bucks are cautiously progressing Middleton toward a return. pic.twitter.com/s5l9BU9pj5 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2024

Hasta el momento, Middleton no ha disputado un solo minuto en la pretemporada, y aún no ha podido entrenar en situaciones de cinco contra cinco junto a sus compañeros. Solo ha completado ejercicios en tres contra tres, lo que indica que su recuperación está lejos de ser óptima.

Origen de las Lesiones

El origen de sus problemas físicos se remonta a la temporada pasada. En febrero, Middleton sufrió una lesión en el tobillo izquierdo tras pisar mal sobre el pie de Kevin Durant durante un partido contra los Phoenix Suns. Poco después, en la primera ronda de los playoffs contra los Indiana Pacers, su tobillo derecho también terminó lastimado, lo que limitó su participación en las siguientes etapas de la competición.

Khris Middleton is not expected to play in the #Bucks season opener against the #Sixers, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/nQsIlZUOaI — Pro Sports Fans (@PSF_App) October 21, 2024

A pesar de estos contratiempos, en esa serie contra Indiana, Middleton demostró que, cuando está sano, sigue siendo una de las principales armas ofensivas de los Bucks. En esa manga promedió 24,7 puntos, 9,2 rebotes y 4,6 asistencias, cifras que evidencian su importancia para el equipo tanto en la anotación como en la distribución del juego.

El Desafío de los Bucks sin Middleton

La ausencia prolongada de Middleton plantea una serie de desafíos para los Bucks. Si bien la franquicia ha agregado talento a su plantilla, como la reciente incorporación de Damian Lillard, perder a una figura como Middleton para el inicio de la temporada podría afectar la química del equipo en los primeros compases. Su habilidad para anotar, defender y generar juego será difícil de reemplazar, y Milwaukee deberá ajustar su estrategia ofensiva mientras espera su regreso.

Khris Middleton Rank Among Qualifying Players: Midrange FG%: 1st

Fadeaway eFG%: 1st

Pull-Up eFG%: 3rd Truly ELITE shotmaking craft pic.twitter.com/d40kDikyz9 — NBA University (@NBA_University) October 10, 2024

Además, la incertidumbre sobre el tiempo de baja de Middleton pone presión sobre el equipo, que aspira a volver a competir por el título tras una decepcionante eliminación en los playoffs de la temporada pasada. El cuerpo técnico y los médicos del equipo han sido claros en su enfoque cauteloso, priorizando una recuperación completa antes de arriesgar su regreso prematuro.

Posible Impacto en las Aspiraciones al Título

Aunque Milwaukee cuenta con una plantilla profunda, la falta de Middleton al inicio de la campaña pone en duda su capacidad para arrancar con fuerza. Su presencia en la alineación es fundamental no solo por su capacidad de anotación, sino también por su liderazgo y su experiencia en momentos críticos.

Khris Middleton: “I'm going to have one of the best years that I can, A consistent year. I want to play in many games.” 👀🔥 pic.twitter.com/YKMktlPfC0 — 🦌💫 (@GiannisWorld) October 14, 2024

Los Bucks aún tienen los recursos para ser competitivos en el Este, pero la salud de su trío estelar, compuesto por Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard y el propio Middleton, será determinante para sus aspiraciones. Mientras tanto, todo parece indicar que el equipo tendrá que adaptarse sin su alero estrella durante un tiempo indeterminado.