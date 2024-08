Boban Marjanovic, uno de los jugadores más carismáticos y queridos de la NBA, sigue en la incertidumbre mientras busca asegurar su décima temporada en la liga. Desde su debut en 2015, el gigante serbio ha logrado mantenerse activo a lo largo de los años, aunque nunca ha contado con un rol protagónico en los equipos en los que ha jugado. Este verano, sin embargo, aún no ha logrado encontrar un acuerdo con ninguna franquicia, aunque no pierde la esperanza.

En una reciente entrevista con Eurohoops, Marjanovic explicó su enfoque ante la situación. “Cada vez que haces planes, las cosas salen de otra manera. Todo va cambiando, así que no tengo planes e intento disfrutar de cada etapa de la vida. Ahora mismo estoy esperando a la NBA, pero si no ocurre, hay otras opciones sobre el papel”, declaró el pívot serbio, demostrando su habitual calma y flexibilidad ante las adversidades.

Marjanovic ha pasado las últimas dos temporadas con los Houston Rockets, donde especialmente en la campaña 2023-24, tuvo un papel muy limitado en la cancha. Su promedio de minutos se redujo significativamente, lo que lo relegó a un papel de fondo de vestuario. Aun así, su presencia en el equipo ha sido valorada no solo por su capacidad en la cancha, sino también por su habilidad para mantener un ambiente positivo en el vestuario, un rasgo que muchos entrenadores aprecian.

Un gigante en la NBA

A lo largo de sus nueve años en la NBA, Marjanovic ha vestido las camisetas de seis franquicias diferentes, incluyendo a los San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, y los mencionados Rockets. Con un promedio de 5,5 puntos y 3,6 rebotes en apenas 9 minutos por partido, Marjanovic ha demostrado ser un jugador eficiente, aprovechando al máximo sus limitadas oportunidades en la cancha.

Su imponente estatura de 2,24 metros lo convierte en uno de los jugadores más altos de la historia de la liga, pero su impacto va más allá de sus números. Boban ha ganado popularidad tanto por su desempeño en la cancha como por su carisma fuera de ella, participando en comerciales, películas, y convirtiéndose en una figura simpática para los fanáticos.

¿Qué sigue para Marjanovic?

Si bien la NBA sigue siendo su prioridad, Marjanovic está considerando otras opciones en caso de que no logre firmar con un equipo antes del inicio de la temporada. Algunas fuentes cercanas al jugador han señalado que Europa podría ser una alternativa atractiva, con equipos de la Euroliga interesados en hacerse con los servicios del pívot. Además, Marjanovic ha mencionado en varias ocasiones su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel mientras su cuerpo se lo permita.

