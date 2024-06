Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde su fundación, los Boston Celtics han tejido una historia de grandeza en la NBA, marcada por su dominio en las Finales. Con 22 apariciones en la máxima instancia del baloncesto profesional, han levantado la copa del campeonato en 17 ocasiones, estableciendo un legado que resuena en cada rincón del deporte.

Este lunes, los Celtics tienen la oportunidad de añadir otro capítulo dorado a su rica historia. Frente a los Dallas Mavericks en el quinto partido de la serie final, Al Horford y su equipo están a un paso de asegurar un nuevo título de la NBA. Para Horford, veterano y pilar de este equipo, sería su primer campeonato en una carrera marcada por su liderazgo y habilidad en la cancha.

Con un juego sólido y la dirección magistral del entrenador Joe Masulla, los Celtics han demostrado que están listos para enfrentar cualquier desafío. La combinación de juventud y experiencia en su roster promete un espectáculo vibrante, con la vista puesta en el trofeo Larry O’Brien.

Game 5 in Boston up next. pic.twitter.com/hpnrapy28y

— Boston Celtics (@celtics) June 15, 2024