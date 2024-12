El TD Garden será el escenario de un nuevo choque entre los Boston Celtics (17-5) y los Detroit Pistons (6-16). Este será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en lo que va de temporada, con los Celtics imponiéndose en los dos primeros. Sin embargo, los Pistons llegan motivados tras sorprender a los Knicks en su último partido, mostrando que pueden ser un rival incómodo si logran consistencia.

Los Celtics vienen de una inesperada derrota ante Memphis, pero su capacidad de recuperación los posiciona como claros favoritos. Este partido cierra una racha de cinco compromisos consecutivos en casa, donde poseen un récord de 10-3. La vuelta de Kristaps Porzingis ha sido clave para que Boston mejore su eficiencia en ambos extremos, mientras que Jayson Tatum y Jaylen Brown mantienen un nivel de élite.

Jugador destacado:

Detroit logró una sorpresiva victoria sobre los Knicks en el Madison Square Garden, gracias a una actuación destacada de Cade Cunningham. Sin embargo, la defensa sigue siendo su mayor debilidad, siendo el segundo equipo que más puntos permite por partido. La clave para los Pistons será mantener la concentración y limitar sus pérdidas de balón, especialmente contra un equipo como Boston, que sabe capitalizar cada error.

Jugador destacado:

En los dos encuentros previos esta temporada, los Celtics se llevaron la victoria, aunque los Pistons se mantuvieron competitivos. En el último partido, Detroit estuvo cerca de una remontada tras un inicio arrollador de Boston. Esta será la tercera de cuatro citas programadas entre ambos equipos esta campaña.

