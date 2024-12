El TD Garden será el epicentro de un enfrentamiento clave en la temporada regular de la NBA. Los Boston Celtics, actuales líderes y favoritos al título, recibirán a unos Milwaukee Bucks que intentan consolidar su recuperación tras un inicio irregular. El partido está programado para este miércoles 6 de diciembre, con horarios ajustados según cada región:

Con un inicio de temporada arrollador, los Celtics son el equipo más temido de la liga. Bajo la dirección de Joe Mazzulla, Boston ha demostrado una defensa férrea y un ataque letal liderado por Jayson Tatum y Jaylen Brown. A ellos se suman jugadores de gran impacto como Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y el veterano Al Horford, quienes forman un núcleo sólido y versátil.

Boston no ha perdido ante Milwaukee en el TD Garden en temporada regular desde 2018, y este miércoles buscará extender esa racha y reafirmarse como el equipo a batir.

Jugador a seguir: Jayson Tatum

El alero está teniendo una temporada de calibre MVP, y este duelo será una prueba más para consolidar su candidatura. Frente a otro aspirante al galardón como Giannis Antetokounmpo, Tatum tiene la oportunidad de brillar y silenciar a los críticos que todavía dudan de su estatus como una superestrella de la NBA.

Tras un preocupante comienzo de 2-8, los Bucks han logrado enderezar el rumbo con un registro más alentador de 8-3. Sin embargo, las dudas persisten: ¿es este progreso real o simplemente una consecuencia de un calendario más favorable?

El enfrentamiento contra Boston será una oportunidad ideal para despejar estas interrogantes. Milwaukee llega al partido con la plantilla al completo, incluyendo el regreso de Khris Middleton, quien hará su debut en la temporada.

Jugador a seguir: Khris Middleton

Después de una larga recuperación, el alero estará nuevamente en cancha. Aunque probablemente necesite tiempo para recuperar su mejor forma, Middleton es una pieza clave para las aspiraciones de los Bucks. Su rendimiento en este duelo podría ser un indicador del nivel que podrá ofrecer a lo largo de la temporada.

The one and only 😤 pic.twitter.com/Poso3E62iQ

— Boston Celtics (@celtics) December 5, 2024