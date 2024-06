La Fundación de la Herencia Hispana (HHF) anunció hoy que Carmelo Anthony, leyenda de la NBA, empresario y filántropo, recibirá el Premio de la Herencia Hispana para el Deporte 2024 durante la 37a. Entrega Anual de los Premios de la Herencia Hispana (HHA) en el John F. Kennedy. Ópera del Centro de Artes Escénicas el jueves 5 de septiembre de 2024.

Nacido en Brooklyn, Nueva York y criado en Baltimore, MD, Carmelo Anthony, también conocido como “Melo”, comenzó su andadura en el baloncesto a una edad temprana. Su talento y dedicación lo impulsaron rápidamente a convertirse en el jugador de baloncesto de secundaria mejor clasificado del país. Como estudiante de primer año en la Universidad de Syracuse, Anthony llevó a su equipo a su primer campeonato nacional, ganando el título de Jugador Más Destacado del torneo.

Seleccionado como tercera selección general por los Denver Nuggets en 2003, Anthony rápidamente dejó su huella, llevando a su equipo a los playoffs todos los años desde 2004 hasta 2010. Su viaje continuó con los New York Knicks en 2011, seguidos por los Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers y Los Angeles Lakers.

Tres veces medallista de oro olímpico y uno de los diez mejores anotadores de todos los tiempos en la historia de la NBA, los logros de Anthony se extienden más allá de la NBA a través de sus numerosos negocios estratégicos y esfuerzos filantrópicos.

“Es un honor recibir este premio de la Fundación de la Herencia Hispana, ya que su misión de resaltar la importancia de celebrar y elevar a nuestras comunidades latinas resuena mucho en mí”, dijo Carmelo Anthony. “Mi conexión con mi herencia y mi comunidad siempre ha sido una parte central de mi vida y mi carrera, y me siento honrado de ser reconocido junto con mis compañeros homenajeados que comparten el mismo compromiso de generar un impacto positivo y apoyar iniciativas que celebran nuestra cultura.”

