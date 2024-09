La temporada 2024-25 de los Atlanta Hawks está marcada por la incertidumbre. La reciente salida de Dejounte Murray ha intensificado las dudas sobre el rendimiento del equipo, especialmente en cuanto a quién será el compañero de Trae Young en el backcourt. La batalla se centra en dos nombres: Bogdan Bogdanovic, un experimentado anotador, y Dyson Daniels, un joven prometedor defensor.

Bogdanovic vs. Daniels: ¿ofensiva o defensiva?

Bogdanovic, veterano en los Hawks, ha sido durante mucho tiempo un sólido sexto hombre. Sus habilidades como tirador y anotador son innegables, pero su debilidad defensiva podría ser un obstáculo a la hora de emparejarse con Young. En cambio, Daniels, llegado en el traspaso de Murray, destaca por su defensa perimetral, pero aún no ha demostrado ser una amenaza ofensiva constante, con un pobre 31% en tiros de tres puntos.

The Atlanta Hawks are preparing for a transformative season with several new addition and increased versatility in their lineup.

Key acquisitions from the Dejounte Murray trade include Dyson Daniels and Larry Nance, alongside top… https://t.co/kOHWiVddaX

— QWIKET NBA (@qwiket_nba) September 13, 2024