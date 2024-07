La selección de baloncesto de República Dominicana ha tenido históricamente el talento y el potencial para destacarse en el ámbito internacional. Sin embargo, uno de los desafíos más significativos ha sido la falta de participación de algunos de sus jugadores más destacados, especialmente aquellos que juegan en la NBA. Aquí exploramos algunas de las razones detrás de esta ausencia.

Uno de los principales factores que afectan la disponibilidad de los jugadores dominicanos de la NBA para unirse a la selección nacional es su compromiso con sus equipos de la NBA. La temporada de la NBA, incluidas las fases de playoffs, a menudo coincide con las fechas de torneos internacionales y campeonatos de clasificación. Esto hace que los jugadores tengan que elegir entre cumplir con sus responsabilidades en la NBA o representar a su país, y en muchos casos, los compromisos con la liga profesional prevalecen.

Los jugadores de la NBA enfrentan un calendario de juegos muy intenso y físicamente exigente. Participar en competiciones adicionales con la selección nacional aumenta el riesgo de lesiones, lo que puede afectar su desempeño y disponibilidad para sus equipos en la NBA. Por esta razón, muchos jugadores prefieren evitar la fatiga y el desgaste adicional que supone jugar fuera de la temporada regular de la NBA.

Los contratos de los jugadores con sus equipos de la NBA a menudo incluyen cláusulas que limitan su participación en actividades fuera de la liga. Los equipos invierten mucho en sus jugadores y, por lo tanto, tienen un interés financiero y deportivo en mantenerlos en óptimas condiciones. Estas restricciones contractuales pueden impedir que los jugadores se unan a la selección nacional durante ciertos períodos.

La preparación para un torneo internacional requiere tiempo y dedicación. Los jugadores que están activos en la NBA pueden no tener el tiempo necesario para adaptarse al estilo de juego y a la estrategia de la selección nacional. Además, la química y la cohesión del equipo pueden verse afectadas si los jugadores no tienen suficiente tiempo para entrenar y jugar juntos antes de las competiciones importantes.

A veces, pueden surgir diferencias organizacionales y de gestión entre la federación de baloncesto de República Dominicana y los jugadores. Estos desacuerdos pueden incluir desde la logística de los entrenamientos y partidos hasta temas financieros y de gestión. La falta de un entorno profesional y bien organizado puede desalentar a los jugadores a comprometerse con la selección nacional.

🇵🇷🇧🇸🇧🇷🇲🇽🇩🇴 all in the #FIBAOQT semifinals! 🚀 Who is going to the Olympics? 😱#AmeriCup pic.twitter.com/oeReHKseTH

— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) July 5, 2024