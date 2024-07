Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los espectaculares Harlem Globetrotters, conocidos en español como los Trotamundos de Harlem, volverán a maravillar al público dominicano con su emocionante gira Internacional 2024-2025. Este famoso equipo, que ha cautivado audiencias en más de 124 países a lo largo de casi 100 años de existencia, traerá su increíble espectáculo de baloncesto y entretenimiento a la República Dominicana.

La cita será el 14 de septiembre en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico “Ricardo Gioriber Arias”. Los fanáticos del baloncesto y del espectáculo en general podrán disfrutar de un show lleno de diversión e impresionantes habilidades, ideal para toda la familia.

El espectáculo de los Harlem Globetrotters es una experiencia única, que combina recursos audiovisuales de última generación, efectos especiales y jugadas increíbles que han hecho de este equipo una leyenda del entretenimiento deportivo. La presentación en Santo Domingo promete ser una noche inolvidable, donde el público podrá vivir de cerca la magia y el talento de los Globetrotters, conocidos por sus acrobacias, habilidades de manejo del balón y su estilo de juego único y humorístico.

Best player Harlem Globetrotters. pic.twitter.com/2448TCaGDp

Los Harlem Globetrotters, con su historia rica en entretenimiento y deporte, han dejado una marca imborrable en todo el mundo. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia y disfrutar de un espectáculo que ha encantado a generaciones de aficionados.

¡Prepárate para una noche llena de emoción y entretenimiento con los Harlem Globetrotters en Santo Domingo!

Harlem Globetrotters taking up residency at American Dream mall in August | https://t.co/xW1b5tSyN0 pic.twitter.com/tfaoIjH9yJ

— ROI-NJ (@ROINJNews) June 18, 2024