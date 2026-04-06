Curry vuelve tras dos meses y renueva la esperanza de los Warriors La estrella de Golden State reapareció luego de una larga ausencia por lesión y le devolvió energía a un equipo que pelea por sobrevivir en el Oeste.

Hay regresos que cambian más que un resultado. En Golden State lo saben bien: la vuelta de Stephen Curry no solo suma talento, también transforma el ánimo de un equipo que venía golpeado.

El base de los Warriors volvió a la acción tras más de dos meses fuera por una lesión en la rodilla derecha, que lo obligó a perderse 27 partidos en un tramo clave de la temporada. Su regreso se produjo en el cierre de la fase regular, justo cuando el equipo necesita un impulso para afrontar el play-in.

En su primer partido nuevamente en cancha, Curry mostró que sigue siendo determinante. Aportó 29 puntos en tiempo limitado y dejó destellos de su capacidad anotadora, incluyendo varios triples que reactivaron a su equipo en momentos críticos.

Más allá del rendimiento individual, su presencia tuvo un impacto inmediato en el funcionamiento colectivo. Golden State había sufrido durante su ausencia, con un balance negativo que lo dejó relegado en la clasificación de la Conferencia Oeste.

El contexto no es sencillo. Los Warriors se encuentran en puestos de play-in y necesitan resultados positivos en el cierre para mantener sus aspiraciones de avanzar a los playoffs. En ese escenario, recuperar a su principal figura aparece como un factor determinante.

Desde el cuerpo técnico ya anticiparon que manejarán con cautela sus minutos, con el objetivo de evitar recaídas y asegurar que llegue en óptimas condiciones a la postemporada. La prioridad es encontrar equilibrio entre su impacto inmediato y el cuidado físico a largo plazo.

A sus 38 años, Curry sigue siendo el eje del equipo y una de las figuras más influyentes de la liga. Su regreso no garantiza resultados, pero sí cambia la perspectiva de un equipo que, con él en cancha, vuelve a ser competitivo.

En la recta final de la temporada, Golden State apuesta a su líder para intentar dar el golpe. Porque si algo quedó claro, es que con Curry disponible, cualquier escenario vuelve a ser posible.