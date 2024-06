El dominicano David Ortiz, conocido en el bajo mundo de la MLB como “El Big Papi” es sin duda uno de los símbolos más emblemáticos de Red Sox en los últimos años, tras formar parte de ese tridente que rompió la maldición del Bambino, Ortiz logró además ganar tres anillos de Serie Mundial.

A dos días para el inicio de las Finales de la NBA, el pelotero estuvo presente en Fenway Park para presenciar el encuentro entre Boston Red Sox y Atlanta Braves. Ahí se le pudo ver con una camiseta de Celtics, el cual portaba el número 42. Ese dorsal es el que usa su connacional, Al Horford, el cual tiene la oportunidad de emular lo hecho por David Ortiz y salir campeón en esa ciudad.

Hace poco más de una semana, Boston Celtics alcanzó las Finales de la NBA por segunda ocasión en tres temporadas y ahora solo le resta 1 victoria de su tan codiciado título número 18, el cual les ha evadido tras varias desilusiones en esta etapa, especialmente durante la temporada 2021-22, donde se les presentó una gran oportunidad. Dentro del conjunto hay alguien que pudiese estar en medio de su última temporada con el equipo y en general, una de las últimas campañas de su carrera, Al Horford

Big Papi repping Al Horford – and both representing their country proudly 🇩🇴

Watch Big Al in his second NBA Finals TOMORROW as the #NBAFinals presented by @YouTubeTV tipoff at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/bEiSkgsSns

— NBA (@NBA) June 6, 2024