Según fuentes cercanas a ESPN, JJ Redick se entrevistará formalmente para el puesto de entrenador de Los Angeles Lakers este fin de semana. Redick se reunirá con la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss, y el gerente general, Rob Pelinka, en La ciudad de la costa oeste de Estados Unidos.

La candidatura de Redick toma fuerza tras el rechazo Dan Hurley entrenador de UConn. Según se informa, Los Ángeles le hizo a Hurley una oferta de seis años y 70 millones de dólares para convertirse en su próximo entrenador en jefe, pero él la rechazó después de reunirse con la organización en Los Ángeles la semana pasada. Redick tuvo una visita de más de 90 minutos con el vicepresidente y gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, el mes pasado en el Draft Combine de Chicago. Ahora, un viaje a Los Ángeles profundizará en los detalles del trabajo y las reuniones incluirán a Pelinka y la propietaria Jeanie Buss, dijeron las fuentes.

ESPN Sources: JJ Redick will formally interview for the Los Angeles Lakers’ coaching job this weekend and a strong performance is expected to move him to the forefront of the franchise’s search. pic.twitter.com/LqRR3ha4Es

