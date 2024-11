De’Aaron Fox está en su mejor momento. Tras una actuación descomunal con 60 puntos contra los Minnesota Timberwolves, el base de los Sacramento Kings volvió a deslumbrar al anotar 49 puntos en la victoria sobre los Utah Jazz por 121-117. Este rendimiento no solo ayudó a su equipo a sumar otro triunfo, sino que también lo colocó en un lugar destacado dentro de la historia de la NBA.

Inicio perfecto y dominio total

Fox comenzó el encuentro a toda máquina, sin fallar un solo tiro en el primer cuarto. Su precisión y confianza marcaron el ritmo del partido. “Estaba un poco cansado, pero una vez comenzó el partido, me empecé a encontrar bien”, comentó Fox a ESPN después del juego.

El rendimiento del base lo convirtió en el segundo jugador en la historia de los Kings en alcanzar 100 puntos en dos partidos consecutivos, igualando a DeMarcus Cousins, quien logró 104 puntos en 2016. A nivel de la NBA, Fox se une a un selecto grupo que incluye a Wilt Chamberlain y Kobe Bryant como los únicos en anotar al menos 109 puntos en dos jornadas consecutivas, según ESPN Stats.

Reconocimiento del entrenador y superación de adversidades

Mike Brown, entrenador de los Kings, elogió el compromiso y liderazgo de Fox en un momento en el que el equipo enfrenta bajas significativas, como las de Domantas Sabonis, DeMar DeRozan y Malik Monk. “Cuando tienes a un jugador de este calibre, puede llegar a estas cifras cuando quiere. La diferencia es que lo hace consistentemente. No tuve que decirle nada; él sabía que debía guiarnos”, expresó Brown.

El base terminó la noche con una impresionante línea estadística: 16 de 30 en tiros de campo, 14 de 16 desde la línea de personal, 3 rebotes, 9 asistencias y 2 robos de balón. Este desempeño reafirma su capacidad para liderar a los Kings en los momentos más críticos.

DE'AARON FOX IS HAVING HIMSELF AN UNREAL WEEKEND 🔥

His 109 points is the most over a 2-day span since Kobe Bryant in 2007. pic.twitter.com/5ZKzdJafnK

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 17, 2024