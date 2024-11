De’Aaron Fox dejó una huella imborrable en la historia de los Sacramento Kings al convertirse en el jugador con más puntos en un solo partido de la franquicia. En una actuación para el recuerdo, el base anotó 60 puntos en la ajustada derrota de su equipo por 126-130 ante los Minnesota Timberwolves. Con este logro, Fox rompió un récord que había estado vigente desde 1960, establecido por Jack Twyman cuando jugaba para los Cincinnati Royals, los predecesores de los Kings.

Una noche para los libros de historia

El récord anterior, de 59 puntos, era el más antiguo entre las franquicias de la NBA, lo que hace aún más impresionante la hazaña de Fox. Para lograrlo, el base tuvo una noche magistral con 22 de 35 tiros de campo, incluyendo un 6 de 10 en triples, y un impecable 10 de 11 desde la línea de tiros libres. Además, 21 de sus canastas fueron sin asistencia, una marca que no se alcanzaba desde Andre Miller en 2010.

60 POINTS FOR DE'AARON FOX.

Career-high.

Franchise record.

Most in the NBA this season.

He dropped 26 in the 4Q and OT as the Kings lose a THRILLER to Minnesota. pic.twitter.com/imQwLdh0jc

— NBA (@NBA) November 16, 2024