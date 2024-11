El American Airlines Center de Dallas será el escenario de un electrizante duelo entre los Dallas Mavericks y los San Antonio Spurs. Luka Doncic y Victor Wembanyama, dos de las figuras más llamativas de la NBA actual, se medirán por segunda vez en esta temporada en un enfrentamiento que promete intensidad, estrategia y espectáculo.

Ambos equipos llegan con realidades distintas: los Mavericks buscan sacudirse una racha de derrotas ajustadas, mientras que los Spurs intentan demostrar que su sólido inicio de campaña no es casualidad.

