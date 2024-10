La era del Intuit Dome ha comenzado para Los Angeles Clippers, quienes finalmente dejaron de compartir escenario con los Lakers para tener su propio hogar en Inglewood. Sin embargo, lo que prometía ser una celebración inolvidable por su independencia se convirtió en una noche agridulce, ya que los Clippers cayeron 113-116 en un emocionante duelo ante los Phoenix Suns, que se decidió en tiempo extra.

En un partido que tuvo de todo, desde grandes actuaciones individuales hasta momentos de alta tensión, los Clippers dominaron buena parte del encuentro, pero no pudieron sellar la victoria en su nuevo pabellón. A pesar de la ventaja de hasta nueve puntos que tuvieron en los últimos minutos del tiempo reglamentario, el equipo de Phoenix, liderado por Kevin Durant y Bradley Beal, protagonizó una remontada épica para evitar que los Clippers celebraran su primera victoria en casa.

James Harden fue el líder indiscutible del equipo local. La Barba terminó como máximo anotador con 29 puntos, 8 asistencias y 12 rebotes. No obstante, su actuación no estuvo exenta de altibajos, ya que tuvo una baja eficiencia en sus lanzamientos (10 de 28) y acumuló 8 pérdidas, errores que pesaron especialmente en el tiempo extra. En la prórroga, Harden no logró mantener el nivel y los Clippers, a pesar de estar en una buena posición para ganar, vieron cómo se les escapaba el triunfo.

Devin Booker complimented Los Angeles Clippers owner Steve Ballmer for his idea of ‘The Wall’ at the Intuit Dome to distract opponent free-throw shooters:

“I missed a free throw, man. I was pissed. [Kevin Durant] missed two down there, too, so that **** might work. You spend… pic.twitter.com/mg13YM7Sxi

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 24, 2024