La extensión de contrato de Aaron Gordon con los Denver Nuggets, que hace unas semanas parecía inminente, se ha convertido en un tema complicado. El equipo de Colorado enfrenta dudas significativas sobre si vale la pena comprometer una gran suma de dinero para retener al alero, clave en la obtención del campeonato de 2023, pero que ahora está en una encrucijada contractual.

Un debate financiero delicado

El obstáculo principal es el financiero. Denver ha sido cuidadoso con el manejo de su presupuesto, especialmente después de haber lidiado con situaciones similares con otras estrellas del equipo. Kentavious Caldwell-Pope, por ejemplo, dejó el equipo como agente libre, y la renovación de Jamal Murray fue un proceso largo y complicado. La organización no está dispuesta a gastar sin medida, y en el caso de Gordon, han trazado una línea clara: no habrá un contrato máximo sobre la mesa.

Según el periodista Brian Windhorst de ESPN, las negociaciones están en marcha, pero los Nuggets están titubeando a la hora de fijar el precio justo por mantener a Gordon. Aunque el alero es elegible para una extensión de cuatro años y 150 millones de dólares, Denver no ha hecho una oferta formal en esos términos, lo que indica que las conversaciones giran más en torno a encontrar un acuerdo intermedio.

The Denver Nuggets appear unwilling to offer Aaron Gordon the full max contract, per @WindhorstESPN

