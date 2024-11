La situación de Lonnie Walker IV ha tomado un rumbo inesperado. Tras pasar el verano con los Boston Celtics y haber convencido aparentemente al técnico Joe Mazzulla, el alero de 25 años fue sorpresivamente despedido, llevándolo a firmar un contrato con el Zalgiris Kaunas de Lituania. Sin embargo, su paso por el baloncesto europeo podría ser breve: según reportes de Marc Stein, los Denver Nuggets han mostrado interés en incorporar a Walker IV, un talento que podría reforzar su plantilla en la actual campaña 2024-25.

Lonnie Walker IV & Kendrick Nunn went from wearing Lakers yellow together to wearing their own green color in the EuroLeague 🤩🟢 pic.twitter.com/A38bYs8o6b

Walker IV, con una cláusula en su contrato con Zalgiris Kaunas que le permite regresar a la NBA hasta el 18 de febrero de 2025, es una opción que los Nuggets consideran analizar. Este acuerdo le permite a Denver y otros equipos observar su desempeño en la liga europea, evaluando así si su estilo de juego encaja en sus necesidades antes de realizar una oferta concreta.

El hecho de que Walker IV haya quedado sin equipo en la NBA fue un tanto inesperado. Seleccionado en el puesto 19 del draft de 2018, el jugador había tenido una carrera en constante progreso, acumulando minutos en cada uno de los equipos en los que ha jugado. Su mejor temporada hasta ahora fue con los San Antonio Spurs en 2021-22, donde promedió 12,2 puntos, 2,6 rebotes y 2,2 asistencias en 23 minutos por partido. En la temporada 2023-24 con Brooklyn Nets, mantuvo una sólida presencia con un promedio de 9,7 puntos por encuentro.

Free agent G Lonnie Walker IV has agreed on a one-year deal with the Boston Celtics, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells ESPN. Walker IV averaged 9.7 points and shot 38% on three-pointers in 58 games for Brooklyn last season. pic.twitter.com/uAvrtsIQkD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024