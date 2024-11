El arranque de temporada de Joel Embiid en la NBA no podría haber sido más accidentado. Tras ser apartado en la pretemporada y multado el equipo por la decisión de que no juegue en noches consecutivas, la estrella de los Philadelphia 76ers aún no ha debutado en los primeros seis encuentros de la temporada regular. A esta serie de contratiempos se le suma ahora una suspensión de tres partidos, impuesta por la NBA debido a un altercado con el periodista Marcus Hayes del Philadelphia Inquirer, a quien Embiid llegó a empujar luego de un enfrentamiento verbal.

El incidente se desencadenó tras el partido de los 76ers contra los Memphis Grizzlies. Embiid confrontó a Hayes por una columna en la que el periodista mencionaba al hijo del pívot y a su hermano fallecido, Arthur, al tiempo que ponía en duda su profesionalismo y compromiso con el equipo. Aunque el pívot se limitó inicialmente a expresar su molestia, la situación escaló hasta el contacto físico, lo cual la NBA considera inadmisible.

Jusuf Nurkic on Joel Embiid suspension for shoving reporter.

"Family stuff is never easy and it's mostly emotional sometimes. If people want to bring basketball across the line to family, that's wrong. Not saying Embiid did right. He shouldn't do that, either, but I understand." pic.twitter.com/8CQHO1Rjaa

— Duane Rankin (@DuaneRankin) November 6, 2024