Los Angeles Clippers han ofrecido a E.J. Harkless una oportunidad crucial al firmar un contrato no garantizado para la pretemporada. El joven base, que viene de brillar en la G League con los San Diego Clippers, intentará demostrar sus habilidades durante el training camp para ganarse un lugar en la plantilla principal o, al menos, asegurarse un puesto en el equipo afiliado de la G League. Harkless, quien no fue seleccionado en el Draft de 2023, ha trabajado arduamente para destacar en el circuito profesional y ahora se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera.

The #Clippers have signed G E.J. Harkless to a training camp deal, per @KeithSmithNBA pic.twitter.com/qDwQa3Ylpz

— Ejarv Sports NBA (@ejarvsportsnba) September 5, 2024