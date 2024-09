Desde que los Denver Nuggets lograron el campeonato de la NBA en 2023, la relación entre el cuerpo técnico, encabezado por Mike Malone, y la gerencia del equipo parece haberse tensado debido a decisiones clave sobre la retención de jugadores. La reciente salida de Kentavious Caldwell-Pope, una pieza crucial para el éxito del equipo, ha exacerbado las discrepancias en un momento en el que Denver busca mantenerse competitivo en la liga.

Según informes de Zach Lowe, periodista de ESPN, el General Manager Calvin Booth y Malone no están alineados en cuanto a los objetivos a corto y largo plazo del equipo. Mientras que Booth ha centrado su enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos como Christian Braun, buscando asegurar un futuro más sostenible, Malone está preocupado por el impacto que esto tendrá en las posibilidades inmediatas del equipo para repetir el título.

Los movimientos de este verano han dejado una gran incógnita en el horizonte. Tras una decepcionante eliminación en segunda ronda contra los Timberwolves, las expectativas apuntaban a reforzar al equipo para volver a competir por el campeonato. Sin embargo, en lugar de agregar refuerzos clave, los Nuggets han permitido la salida de Caldwell-Pope, un jugador valioso tanto en defensa como en el tiro exterior. Esta pérdida será difícil de compensar con los recursos actuales, y aunque Christian Braun apunta a ser titular, aún está por verse si estará a la altura de la responsabilidad.

Otro factor que aumenta la incertidumbre es el contrato de Booth, que finaliza al término de esta temporada. Tras asumir el rol de General Manager en 2022 luego de la partida de Tim Connelly, Booth está en una situación delicada. Si las diferencias con Malone persisten, la decisión sobre su renovación podría convertirse en un dilema para la organización.

Además, el fichaje de Russell Westbrook añade un matiz intrigante al desarrollo del equipo. A pesar de su veteranía y experiencia, la llegada de Westbrook podría alterar la dinámica interna del equipo y los minutos de juego de los jugadores más jóvenes. Esta incorporación refleja un intento de equilibrar la apuesta por el desarrollo y la necesidad de seguir siendo competitivos a corto plazo, pero también introduce otro elemento que podría complicar aún más la relación entre el cuerpo técnico y la gerencia.

