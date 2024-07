En una sorprendente movida en Las Gaunas, LeBron James ha llegado a un nuevo acuerdo con Los Angeles Lakers para un contrato máximo de 2 años y 104 millones de dólares. La segunda temporada es opcional para el jugador e incluye una cláusula de no traspaso, según confirmó Adrian Wojnarowski de ESPN.

LeBron, quien cumplirá su 22ª temporada en la NBA, ha optado por un contrato 1+1 para evaluar su estado físico a finales de 2025. Es uno de los pocos jugadores, junto a Bradley Beal, con derecho a vetar cualquier traspaso.

Free agent LeBron James has agreed to a two-year, $104 million maximum deal to return to the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Deal includes player option and no trade clause. pic.twitter.com/gAEOmvfAzZ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2024