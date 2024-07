El Real Madrid Baloncesto ha hecho oficial la incorporación del talentoso base dominicano Andrés Feliz a sus filas. Con este fichaje, el equipo blanco refuerza su plantilla de cara a la próxima temporada, sumando a un jugador con habilidades destacadas y experiencia internacional.

Joventut Badalona anunció que ha recibido los 500.000 euros de la cláusula de rescisión del base Andrés Feliz por parte del Real Madrid, que simultáneamente hizo oficial el fichaje del jugador dominicano.

Feliz, con un acuerdo cerrado con el conjunto que entrena Chus Mateo desde hace semanas, promedió en la pasada temporada en la liga española con la Penya 15 puntos, 4,3 rebotes y 4,3 asistencias en 27 minutos de juego. Llegó a Badalona hace tres años procedente de LEB Plata y ahora se une al Real Madrid tras disputar 165 partidos oficiales con los catalanes.

Andrés Feliz, conocido por su agilidad y capacidad de dirección en la cancha, es un jugador que ha demostrado su valía tanto en competiciones nacionales como internacionales. Su versatilidad y visión de juego lo convierten en un refuerzo significativo para el Real Madrid. A lo largo de su carrera, Feliz ha sido clave en los equipos en los que ha jugado, mostrando una consistencia notable en su rendimiento.

El Real Madrid, siempre en la búsqueda de talento para mantener su dominio en la Liga Endesa y en competiciones europeas, ve en Feliz una adición que fortalecerá su juego en ambas facetas de la cancha. Con este fichaje, el club madrileño busca continuar su legado de éxito y competitividad, aportando frescura y dinamismo a su plantilla.

A very impressive campaign last year from the new @RMBaloncesto signing 👀

Andres Feliz signs a deal with Los Blancos ✍️ pic.twitter.com/qa8taLL81X

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 3, 2024