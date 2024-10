Lonzo Ball no juega desde enero de 2022 debido a persistentes problemas en la rodilla que inicialmente parecían menores, pero que lo sumergieron en un ciclo interminable de dolor y recaídas. Después de agotar opciones convencionales, Ball optó por someterse a una operación experimental en 2023, que incluyó un trasplante de menisco y otros tejidos, en un intento casi desesperado por salvar su carrera.

After missing two straight NBA seasons, Chicago’s Lonzo Ball is expected to make return to basketball on Wednesday vs. Minnesota, sources told ESPN. A major comeback from cartilage transplant surgery for Ball, who last played Jan. 14, 2022. pic.twitter.com/tuJCF4GYQW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2024