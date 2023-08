España cumple manteniendo a raya a las cenicientas del grupo, Costa de Marfil Mira los momentos destacados del juego entre España y Costa de Marfil en la Primera Ronda de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023.

Victoria de España que se estrena sin sobresaltos ante Costa de Marfil. Un espectacular y líder Willy Hernangómez allana en el segundo cuarto la victoria de la selección española frente a Costa de Marfil.

Empezar ganando es muy importante en un campeonato corto como un Mundial y España no se ha despistado en su debut contra Costa de Marfil. La Selección, apoyada en el extraordinario acierto en la zona de Willy Hernangómez, ha abierto su participación en la Copa del Mundo de Filipinas, Japón e Indonesia con un cómodo triunfo en Yakarta por 94-64 ante el equipo africano, que solo ha planteado algunas dificultades en la parte central del primer tiempo.

Como las otras grandes del Mundial, España comienza con paliza y con reparto de minutos para todos, la mejor forma de ir cogiendo ritmo.

España comienza con buen pie su camino en el Mundial 2023. La selección española, que busca revalidar el título logrado hace cuatro años, se impuso con comodidad a Costa de Marfil, por 94-64 en su estreno en la cita mundialista.

La capital indonesia será la sede donde España dispute las dos primeras fases de grupos, ante de encarar una teórica fase final en Manila.

La selección afrontaba el duelo sabiendo que no podían fallar. La victoria sin paliativos de Brasil ante Irán obligaba a España a cumplir con el trámite para no meterse en un lío en estos tres primeros partidos. La selección comenzó dominando a pesar de que los costamarfileños aguantaban en el marcador. La cantidad de faltas realizadas por los africanos permitió que la selección se marchase ganando de siete, pero no conseguían poner tierra de por medio de manera definitiva.

Un triunfo que permite a los de Scariolo ponerse en segunda posición del grupo junto a Brasil, con la que se jugarán, en principio, el primer puesto el próximo lunes. España ya está 1-0 que era lo esperable, y el lunes, a las 15.30 horas se la juega contra Brasil.