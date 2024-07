Ex estrella de la NBA ha estado financiando de su propio bolsillo a Sudán del Sur

En un sorprendente giro durante los Juegos Olímpicos, Sudán del Sur, el país más joven del mundo, celebró su primera victoria olímpica al vencer a Puerto Rico. Este logro histórico ha sido posible en gran medida gracias al apoyo incondicional de Luol Deng, la ex estrella de la NBA, quien ha estado financiando el baloncesto en su país natal.

El entrenador principal de Sudán del Sur, Royal Ivey, reveló recientemente que Deng ha estado invirtiendo de su propio bolsillo para apoyar el programa de baloncesto sudanés. “Luol Deng ha cubierto todos los gastos, desde gimnasios y hoteles hasta boletos de avión”, comentó Ivey, quien también es entrenador asistente de Ime Udoka con los Houston Rockets en la temporada regular.

Luol Deng aporta fondos de su propio bolsillo para Sudán del Sur

Ivey le dijo a Donatas Urbonas de Basket News que Deng ha apoyado al equipo cubriendo aspectos esenciales como viajes, equipamiento para gimnasios y ejercicios, y más. Elogió a Deng por su dedicación al programa.

“Luol Deng ha financiado este proyecto de su propio bolsillo durante cuatro años. Paga gimnasios, hoteles, billetes de avión… todo. Felicitaciones a Luol y al personal. No habríamos podido formar este equipo sin ellos”, dijo Ivey.

Además de sus logros como dos veces All-Star y una vez jugador del Segundo Equipo Defensivo con los Chicago Bulls, el jugador de 39 años ha asumido un papel importante como defensor del programa de baloncesto de Sudán del Sur en su retiro.

Deng, que ha estado al frente de la federación de baloncesto de Sudán del Sur durante los últimos cuatro años y nombró a Ivey como entrenador en 2021, ha jugado un papel crucial en la configuración del equipo. A pesar de su retiro, el ex jugador de los Chicago Bulls ha seguido comprometido con el desarrollo del baloncesto en su país natal.

Sudán del Sur ha enfrentado grandes desafíos desde su independencia en 2011, incluidos conflictos con su vecino del norte, Sudán. El país ha luchado con problemas de infraestructura, incluyendo la falta de canchas de baloncesto cubiertas. Sin embargo, el respaldo financiero de Deng ha sido fundamental para superar estos obstáculos.

Sudán del Sur y Sudán tienen una historia de conflictos que condujo a la independencia de Sudán del Sur en 2011, tras décadas de guerra civil. Incluso después de obtener la independencia, los dos países han tenido que lidiar con disputas sobre fronteras, recursos y poder político, lo que ha dado lugar a enfrentamientos periódicos.

Tras obtener la independencia, Sudán del Sur ha tenido dificultades para proporcionar recursos para el baloncesto y el atletismo. Wenyen Gabriel, de Sudán del Sur, señaló que el país carece de canchas de baloncesto cubiertas.

La inversión y el apoyo de Luol Deng a Sudán del Sur han dado frutos. El equipo de baloncesto del país se clasificó para los Juegos Olímpicos por primera vez y recientemente estuvo a una canasta de derrotar al equipo de Estados Unidos en un partido de exhibición previo a los Juegos Olímpicos.

El equipo sudanés logró calificar a los Juegos Olímpicos por primera vez y recientemente estuvo cerca de vencer al equipo de Estados Unidos en un partido de exhibición. La dedicación de Deng al programa ha dado sus frutos, con Sudán del Sur mostrando un desempeño impresionante en el torneo.

Recientemente, el ex astro de la NBA Gilbert Arenas desató una polémica con comentarios despectivos sobre los jugadores de Sudán del Sur y su programa de baloncesto. Sus comentarios fueron recibidos con críticas generalizadas por parte de figuras del baloncesto, tanto del pasado como del presente, lo que refleja una mala imagen de su respeto por los jugadores, los entrenadores y el país. Luol Deng condenó a Arenas por sus comentarios sobre el equipo de baloncesto de Sudán del Sur, calificándolos de odiosos y racistas. En respuesta a comentarios despectivos de Gilbert Arenas sobre el baloncesto en Sudán del Sur, Deng ha defendido a su equipo y a su país con firmeza. “Los comentarios de Gilbert fueron irrespetuosos y crueles. No me importa mucho a nivel personal, pero para los jóvenes africanos y afroamericanos, tales comentarios pueden tener un impacto negativo”, dijo Deng, reafirmando su orgullo por su herencia africana y su compromiso con el baloncesto en África. “En cuanto a los comentarios de Gilbert, sin duda fueron más irrespetuosos y crueles.vNunca me cambiaría de lugar con nadie; ser africano es especial. Sin embargo, para los jóvenes africanos y afroamericanos que admiran y escuchan a Gilbert, estos comentarios pueden hacer que piensen menos de sí mismos y que el resto del mundo piense menos de los africanos. Aquellos que se dejan engañar fácilmente pueden hacer comentarios que reflejen más odio hacia sí mismos que orgullo. No hay nada en nuestra historia de lo que debamos huir”, dijo el benefactor de Sudán del Sur, Luol Deng. Además de su apoyo financiero, Deng ha apoyado activamente a Sudán del Sur y se ha convertido en un embajador notable de la joven nación a través de sus acciones. Con una fortuna de 166,1 millones de dólares ganados durante su carrera en la NBA, Deng ha demostrado un compromiso excepcional al invertir en su país natal. Además de su apoyo financiero, Deng ha servido como un destacado embajador para Sudán del Sur, ayudando a elevar el perfil del baloncesto en la región.

Sudán del Sur se enfrentará a Estados Unidos esta tarde. Basado en su rendimiento reciente, el equipo sudanés podría presentar un desafío significativo para los favoritos del torneo en París.