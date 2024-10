El verano trajo un cambio significativo para los Golden State Warriors: Klay Thompson, el inseparable compañero de Stephen Curry en la cancha, dejó la franquicia después de más de una década. Esta partida deja un vacío no solo en el quinteto inicial, sino también en la química del equipo, algo que Steve Kerr ha admitido será un reto cubrir. El técnico ya está trabajando en definir quién tomará ese lugar, pero la decisión no es sencilla.

«Hay una competición en marcha», afirmó Kerr en recientes declaraciones. «Curry será el base, pero el escolta no es una decisión tan clara. Debemos considerar la mejor combinación posible, no solo para el quinteto titular, sino también para la rotación y cómo encajarán los suplentes».

Entre las opciones más viables que maneja Kerr está Buddy Hield, un tirador experimentado que, aunque no es Klay, podría mantener una amenaza constante desde el perímetro. Hield, quien ha sido uno de los jugadores más consistentes en su tiro exterior en los últimos años, podría llenar el vacío de Thompson en términos de anotación a distancia, lo que mantendría el característico estilo de juego de los Warriors basado en el lanzamiento exterior.

Por otro lado, el recién incorporado De’Anthony Melton representa un enfoque más defensivo. Melton podría equilibrar el quinteto al ser un escolta con mayor enfoque en la defensa, algo que Kerr también valora en sus planteamientos. A su vez, el regreso de Gary Payton II, conocido por su intensa defensa, también ofrece otra alternativa si el enfoque es detener a los rivales antes que apostar por la ofensiva pura.

My hottest take is that Stephen Curry is the best mid-range shooter in NBA history

