El traspaso de Karl-Anthony Towns a los New York Knicks ya es una realidad. Después de varios días de rumores y especulaciones, el equipo de la Gran Manzana ha anunciado oficialmente la llegada del pívot dominicano-estadounidense, procedente de los Minnesota Timberwolves, en una operación que promete reconfigurar la dinámica de los Knicks para la temporada 2024-2025.

Las negociaciones, que comenzaron durante la noche del Draft 2024, fueron tensas y prolongadas. Los Knicks hicieron varias ofertas, pero no fue hasta la tercera propuesta que los Timberwolves aceptaron. Según informó The Athletic, la oferta final incluyó a Julius Randle, Donte DiVincenzo y una futura primera ronda del Draft vía Detroit Pistons. Los Charlotte Hornets también formaron parte de la operación, facilitando el ajuste salarial y recibiendo tres futuras segundas rondas del Draft a cambio.

Un nuevo comienzo para Towns

El presidente de operaciones de los Knicks, Leon Rose, expresó su entusiasmo por la llegada de Towns: “Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Karl-Anthony a nuestra familia. Sus habilidades versátiles y su capacidad para influir en ambos extremos de la cancha lo convierten en un jugador único. Creemos que será un pilar fundamental en el equipo que estamos construyendo en Nueva York”. Towns se convertirá en el jugador mejor pagado de la plantilla, con un salario de casi 50 millones de dólares por temporada, superando a O.G. Anunoby, Jalen Brunson y Mikal Bridges.

To the Timberwolves Family:

Nine years ago, I arrived in Minnesota as a young man with a dream. Little did I know that this place would become my home, and its people would become my family. Your love, support, and unwavering loyalty have fueled my journey and inspired me to be… pic.twitter.com/PP1pGzvGcx

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) October 2, 2024