Última hora en la NBA. Gregg Popovich, el histórico entrenador de los San Antonio Spurs, ha sufrido un problema de salud que le ha obligado a apartarse de sus responsabilidades en el equipo de manera indefinida. La información fue confirmada por el periodista Shams Charania de ESPN, quien detalló que Popovich no estará presente en los próximos dos encuentros como visitante contra Los Angeles Clippers y Houston Rockets.

BREAKING: Gregg Popovich is out indefinitely with health issues, per @ShamsCharania

Wishing him the best 🙏 pic.twitter.com/cVtLhaFpyl

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 4, 2024