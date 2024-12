Isaiah Hartenstein dio la razón por la que dejó a los Knicks en la agencia libre

Decidir entre quedarse con los Knicks y comenzar un nuevo capítulo con los Thunder fue un desafío. Mientras jugaba en el Madison Square Garden, Hartenstein apreció su única temporada con los Knicks. Sin embargo, formar equipo con el All-Star Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y el equipo en ascenso de Oklahoma City fue una oferta demasiado buena como para dejarla pasar, según Marc Spears de Andscape.

“Fue difícil irme. No fue fácil. Me encantaba estar allí y amaba a mis compañeros de equipo”, dijo Hartenstein. “Si no pudiera ir a un lugar como OKC, no creo que me hubiera ido. Pero también hay que pensar que, al fin y al cabo, es un negocio. No es que haya tenido un montón de contratos de 100 millones de dólares antes de esto. Tenía que asegurarme de que mi familia estuviera bien.

“Fue una experiencia increíble pasar de un contrato mínimo a un contrato de entrenamiento con los Clippers. Pasar de eso a esto es un buen viaje. Muchas veces no entiendes por lo que estás pasando. Pero ahora, mirando atrás, no cambiaría nada dentro y fuera de la cancha”.

Hartenstein ha tenido un comienzo extraordinario en su etapa con los Thunder. Después de conseguir cinco dobles-dobles consecutivos, promedia 13,3 puntos, 12,3 rebotes, 4,2 asistencias y 1,5 tapones por partido. Sin embargo, el inicio de temporada 2024-25 del veterano pívot no fue ideal.

Cómo Mark Daigneault ayudó a Isaiah Hartenstein a superar su lesión

El pívot del Thunder, Isaiah Hartenstein, sufrió una pequeña fractura sin desplazamiento en la mano izquierda, lo que le obligó a perderse los primeros 15 partidos de la temporada regular. Para mantenerlo animado, el entrenador principal del Thunder, Mark Daigneault, le dio a su nuevo pívot un libro de psicología deportiva para que lo leyera y lo ayudara en su recuperación.

Daigneault le regaló El obstáculo es el camino: el arte eterno de convertir las pruebas en triunfos, de Ryan Holiday.

“Me ayudó mucho pasar por el proceso [de la lesión]”, dijo Hartenstein. “Solo leer eso y pasar por el proceso de cada obstáculo y no perder el tiempo”.

Hartenstein comenzó con buen pie, sustituyendo a Chet Holmgren en un equipo del Thunder con marca de 16-5 y el mejor récord de la Conferencia Oeste.