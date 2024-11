Ja Morant, el electrizante base de los Memphis Grizzlies, está más cerca de regresar a la acción tras perderse los últimos ocho partidos debido a una lesión en la cadera. Según el parte médico actualizado por el equipo, su estado ha pasado a ser “cuestionable”, lo que genera expectativa sobre su posible participación esta noche frente a los Portland Trail Blazers.

Los Grizzlies resisten sin Morant

A pesar de la ausencia de su líder, los Grizzlies han logrado mantenerse competitivos, ganando cinco de los ocho partidos que Morant se ha perdido. Este esfuerzo colectivo ha sido más notable considerando que también han enfrentado las bajas de Desmond Bane, quien se ausentó en siete partidos (tres de ellos coincidiendo con los de Morant), y Marcus Smart, fuera en seis encuentros.

Grizzlies star Ja Morant will make his return tonight against the Portland Trail Blazers after missing 8 games with a hip injury, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/e2ceAruNle

— NBA on TNT (@NBAonTNT) November 25, 2024