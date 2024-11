Los Boston Celtics reciben a Los Angeles Clippers en el TD Garden en lo que promete ser un duelo intenso. Apenas una noche después de vencer a los Timberwolves en un partido reñido, los de Boston enfrentan a un equipo angelino que, a pesar de las ausencias de Kawhi Leonard y Norman Powell, ha encontrado su identidad defensiva. Ambos equipos llegan tras encuentros demandantes y con objetivos claros: los Celtics quieren consolidar su posición en la cima del Este, mientras que los Clippers buscan extender su racha ganadora.

Kristaps Porzingis plans to make his season debut tonight for the Boston Celtics after a five month recovery from foot surgery, per @ShamsCharania pic.twitter.com/dwcVIUWeNt

— NBA TV (@NBATV) November 25, 2024