El Ball Arena de Denver será el escenario para el emocionante enfrentamiento entre los New York Knicks y los Denver Nuggets, en lo que será el tercer partido consecutivo como visitante para los dirigidos por Tom Thibodeau. Este duelo promete intensidad y un despliegue de talento, pero los Knicks enfrentan el desafío adicional del mal de altura, siempre complicado en territorio de Colorado.

Los Knicks vienen de sufrir una derrota preocupante ante los Utah Jazz (121-106), uno de los equipos con peor rendimiento del Oeste. En ese encuentro, los de Nueva York mostraron poca resistencia, especialmente en el último cuarto. Por su parte, los Nuggets llegan en alza tras vencer a los Lakers, gracias a una actuación brillante de Nikola Jokic, quien anotó 34 puntos y dominó frente a Anthony Davis.

With Nikola Jokić off the floor, the Denver Nuggets' offensive rating is 86.3 – the worst in NBA history.

With Jokić on the floor, their offensive rating is 125.8 – the best in NBA history.

