La preocupación se apoderó de los aficionados de los Memphis Grizzlies hace unos días cuando Ja Morant abandonó cojeando un partido de pretemporada contra los Dallas Mavericks. Con los antecedentes de lesiones del jugador y las dificultades físicas que enfrentó el equipo la temporada pasada, el incidente encendió las alarmas. Sin embargo, las últimas noticias sobre su estado físico son tranquilizadoras.

Ja Morant’s athleticism is crazy… pic.twitter.com/qH8YvQJUX9

Morant fue diagnosticado con un esguince leve de tobillo, lo que significa que no estará fuera de las canchas por mucho tiempo. Aunque el equipo ha decidido ser cauteloso con su recuperación, es probable que el base no participe en los partidos restantes de pretemporada. Sin embargo, todo indica que estará completamente recuperado para el 23 de octubre, cuando los Grizzlies inicien la temporada regular enfrentándose a los Utah Jazz.

El regreso de Morant es una gran noticia para Memphis, que tuvo una temporada 2023-2024 marcada por las ausencias. El jugador disputó solo nueve partidos el curso pasado, después de cumplir una sanción de 25 juegos y posteriormente lesionarse el hombro, lo que lo dejó fuera el resto de la campaña. Este contratiempo fue un golpe duro para los Grizzlies, que esperan evitar nuevos episodios de lesiones y consolidarse como contendientes serios en la Conferencia Oeste este año.

.@ShamsCharania is expecting a "revenge type of season" from Ja Morant 👀 pic.twitter.com/BOkTHKV8nY

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 10, 2024