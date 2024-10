Kyrie Irving, conocido tanto por su talento como por sus decisiones sorprendentes, podría estar preparando un nuevo cambio en su carrera internacional. Nacido en Melbourne, Australia, el jugador de los Dallas Mavericks ha revelado que podría optar por jugar para el equipo de Australia en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, debido a la falta de interés mostrado por Team USA en incluirlo en sus planes.

Irving, que ha sido una pieza clave del baloncesto estadounidense, asegura que no fue contactado ni para el campamento de entrenamiento de la selección. En una entrevista con The Athletic, el base expresó su desconcierto ante la situación: «No voy a decir que fue doloroso, pero se me hizo raro no ser considerado, ni siquiera para el training camp». Con un historial impresionante con la selección de Estados Unidos, incluyendo dos títulos mundiales en 2010 y 2014 y un oro olímpico en Río 2016, Irving manifestó su orgullo por haber representado al país en el pasado, lo que hace aún más difícil comprender su exclusión.

Kyrie Irving says he’s aiming to be in a position to represent Team USA at the 2028 Olympics

“Just give me a shot, because that was the culture that was created for us here with USA Basketball, with the original guys from 2008 to 2016. I’m coming underneath the mold of Kobe… pic.twitter.com/mEa8pXa0Er

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 10, 2024