La renovación de Jalen Green con los Houston Rockets está en el aire. A poco más de un mes de que expire el plazo para firmar una extensión de contrato —el 21 de octubre— la franquicia enfrenta una decisión clave: ¿Es Green la superestrella capaz de liderar a los Rockets hacia una nueva era de éxito?

En una reciente conversación con Jonathan Feigen de Houston Chronicle, Green dejó claras sus intenciones de renovar con el equipo, pero destacó que su enfoque principal está en el rendimiento colectivo en la cancha. “Me encantaría firmar un contrato a largo plazo. Sin embargo, mi objetivo principal es la temporada que tengo por delante: entrar a los playoffs y llegar lo más lejos posible. Estamos construyendo una camaradería de equipo, descubriendo quiénes somos. Ese es el enfoque ahora mismo, y lo demás se resolverá solo”, comentó.

A pesar de las discusiones contractuales, Green está entusiasmado con lo que los Rockets pueden lograr este año. Después de una temporada 2023-24 llena de altibajos, el jugador siente que el equipo ha aprendido lo necesario para competir al más alto nivel. “Cerramos la temporada pasada con una especie de explosión. Estamos en la misma página, sabemos lo que se necesita para ganar y si jugamos duro desde el principio hasta el final, podemos llegar a los playoffs”, añadió.

Seleccionado como el número 2 del draft de 2021, Green aún no ha alcanzado todo su potencial en sus tres años con Houston. Durante la última campaña, promedió 19.6 puntos, 5.2 rebotes y 3.5 asistencias, con un 42.3% en tiros de campo y un discreto 33.2% en triples. Estos números muestran su talento, pero también destacan áreas de mejora, especialmente en su consistencia en el tiro exterior.

