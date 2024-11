El pasado encuentro entre los Boston Celtics y los Charlotte Hornets terminó con un cómodo 109-124 a favor de los Celtics, pero la victoria quedó empañada por un momento de tensión en los minutos finales. Cuando faltaban poco más de dos minutos para el final, Jayson Tatum avanzaba en un contraataque y fue derribado sorpresivamente por Grant Williams, su excompañero de equipo, en una jugada que recordó más a un placaje de fútbol americano que a una falta en baloncesto.

Jaylen Brown said this about Grant Williams' foul on JT 😅 pic.twitter.com/vqoRWQZa7F

— SportsCenter (@SportsCenter) November 2, 2024