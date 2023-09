Your browser doesn’t support HTML5 audio

El deseo de muchos de nosotros es ser propietario de una franquicia, sea de baloncesto, béisbol o fútbol; sería una responsabilidad y un honor muy grande poder decidir sobre todo una plantilla. Pero como toda gran responsabilidad, también tiene su lado negativo, sobre todo si las cosas no van bien como le tocó vivir a la dueña de la franquicia angelina, Jeanie Buss, cuando los de púrpura y oro igualaron la temporada pasada el peor inicio de su historia con un balance de 2-10:

Los fanáticos solo buscan resultados, y cuando esto no aparecen, suelen llevar los reclamos al extremo, el odio y la bronca se expresan de la peor manera, incluso con amenazas de muerte.

“Teníamos un entrenador nuevo (Darvin Ham), estábamos 2-10, no voy a sobrevivir a esto. Estaba recibiendo amenazas de muerte. No fue divertido”, declaró Buss al medio deportivo The Athletics