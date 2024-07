El mundo del baloncesto está de luto tras la noticia del fallecimiento de Joe “Jellybean” Bryant, exjugador de la NBA y padre de la leyenda de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. Joe Bryant tenía 69 años al momento de su muerte.Las causas del fallecimiento de Joe Bryant aún no se han hecho públicas.

Joe Bryant, former NBA player and father of Kobe Bryant, has passed away at the age of 69, per @PhillyInquirer pic.twitter.com/shNzzUg9JO

