Joel Embiid abandona el partido contra los Pacers tras una lesión espantosa

La estrella de los Philadelphia 76ers,

Joel Embiid, ha estado limitado esta temporada debido a una lesión

, aunque había regresado recientemente a la cancha. Pero los 76ers podrían tener más motivos para preocuparse después de su partido del viernes contra los Indiana Pacers. Embiid abandonó el juego temprano debido a una aparente lesión facial

y no regresará

, según Keith Pompey de The Philadelphia Inquirer.

La lesión de Joel Embiid no fue el único problema que los 76ers tendrán que controlar después del partido. El novato Jared McCain también sufrió un pequeño golpe. Se cayó con fuerza después de recibir una falta y no pudo permanecer en el juego para lanzar sus tiros libres, según Derek Bodner de PHLY Sports. Como resultado, no podrá regresar al juego.

Al momento de la publicación, los Pacers tenían una ventaja de dos dígitos frente a los 76ers al final del tercer cuarto. Los 76ers habían ganado recientemente dos partidos seguidos, pero parece que esa mini racha se va a romper.

Los Sixers sufren lesiones durante la temporada 2024-25

Los 76ers llegaron a la temporada regular con la esperanza de ser contendientes al título luego de su adquisición fuera de temporada del base All-Star Paul George en la agencia libre .

Pero se han visto muy afectados por las lesiones de sus tres grandes jugadores, Embiid, George y Tyrese Maxey. Embiid comenzó la temporada fuera de juego y no hizo su debut hasta el décimo partido de la temporada de los 76ers. Terminó jugando cuatro de cinco partidos antes de quedar fuera de juego nuevamente durante siete partidos consecutivos.

Embiid regresó a la alineación el fin de semana pasado contra los Chicago Bulls y anotó 31 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y dos tiros bloqueados en poco más de 32 minutos.

George también comenzó la temporada fuera de juego después de una lesión de rodilla en la pretemporada. Hizo su debut en la temporada durante el sexto partido de los Sixers de la temporada. Desde entonces, se ha perdido varios partidos.

Maxey fue quien comenzó la temporada sano, pero quedó fuera de juego después de siete partidos debido a una lesión en el tendón de la corva. Regresó el 20 de noviembre y ha estado en la alineación desde entonces.

Los 76ers sin duda tienen la oportunidad de cambiar las cosas a pesar de su terrible comienzo de temporada regular. Obviamente, el último problema de Embiid es algo que tendrán que controlar y es probable que no haya más información disponible hasta este fin de semana. Pero suponiendo que Embiid termine estando bien, este equipo parece que va a tener éxito.

Los Sixers tienen un récord de 5-5 en sus últimos diez partidos y un récord general de 7-15. Todavía queda mucho por jugar en la temporada y este grupo puede intentar conseguir uno de los últimos puestos en los playoffs.