Joel Embiid, el pívot estrella de los Philadelphia 76ers y actual MVP de la NBA, atraviesa momentos críticos debido a problemas persistentes en su rodilla izquierda. Tras un verano en el que ayudó a la selección de Estados Unidos a obtener el oro olímpico, las expectativas apuntaban a que llegaría al training camp en plenas condiciones. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, encendiendo alarmas sobre su estado físico y su futuro en la liga.

De la Medalla de Oro al inmovilismo

Aunque Embiid tuvo un rendimiento discreto durante los Juegos Olímpicos, los informes iniciales desde Philadelphia aseguraban que no había lesión y que estaría listo para la pretemporada. Pero antes de que esta comenzara, los Sixers anunciaron que el pívot seguiría un programa especial de rehabilitación para tratar su maltrecha rodilla izquierda, lo que lo mantendría alejado del equipo por semanas.

