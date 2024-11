Your browser doesn’t support HTML5 audio

Zion Williamson, considerado una de las mayores promesas de la NBA, vuelve a enfrentar un capítulo sombrío en su carrera, marcado por una nueva lesión. Seleccionado como la primera elección del draft de 2019, su trayectoria ha sido constantemente interrumpida por problemas físicos que han limitado su tiempo en la cancha y han puesto en duda su capacidad para competir a largo plazo al más alto nivel. Esta vez, una distensión en el tendón de la corva amenaza con alargar su ausencia más allá de lo previsto, lo que pone en jaque las esperanzas de los New Orleans Pelicans para la temporada 2024-25.

Un inicio prometedor que se desmoronó rápidamente

Antes del inicio de la presente campaña, los Pelicans anunciaron con optimismo que Zion llegaba en la mejor forma física de su carrera, listo para demostrar su potencial de manera consistente. Sin embargo, ese entusiasmo duró apenas seis partidos. Según reportes de Shams Charania de The Athletic, la recuperación del jugador no está avanzando como se esperaba, y su retorno podría retrasarse hasta mediados de diciembre o incluso más.

