Talen Horton-Tucker se consolida en los Chicago Bulls El escolta ha impresionado durante la pretemporada y asegura su lugar en el equipo de Chicago, tras firmar un contrato parcialmente garantizado.

Talen Horton-Tucker ha asegurado su lugar en la plantilla de los Chicago Bulls, según informó ESPN. El escolta, que llegó al equipo el pasado 5 de septiembre como agente libre, ha convencido al cuerpo técnico con su rendimiento en la pretemporada, donde promedió 13 puntos en 21.7 minutos por partido en los cinco amistosos disputados.

BREAKING: Talen Horton-Tucker has made the Bulls final roster spot for the 2024-25 season, per @JamalCollier Horton-Tucker averaged 13.0 points, 2.4 rebounds and 3.5 assists and shot 40% during the preseason pic.twitter.com/fcEsB6ODxR — ChicagoBullsCentral (@BullsCentraI) October 19, 2024

Horton-Tucker firmó un contrato por una temporada, parcialmente garantizado, con un salario de poco más de 2,45 millones de dólares. A sus 23 años, este joven jugador busca consolidarse en la NBA después de haber pasado por los Los Angeles Lakers, donde ganó un campeonato, y por los Utah Jazz, equipo en el que jugó las últimas dos temporadas.

Una oportunidad clave en su carrera

La llegada de Horton-Tucker a los Bulls representa una gran oportunidad en su carrera, después de varios altibajos en su paso por la liga. En los Lakers, aunque mostró destellos de su capacidad, nunca logró consolidarse como una pieza importante en la rotación. Sin embargo, su juventud y potencial lo convirtieron en un jugador atractivo para los equipos en busca de talento joven, lo que lo llevó a Utah. Con los Jazz, Horton-Tucker ganó más protagonismo, pero ahora en Chicago, tiene la posibilidad de establecerse como un jugador clave.

Talen Horton-Tucker has made the Bulls’ final roster spot, per @JamalCollier pic.twitter.com/Ls0NYi4wE5 — Legion Hoops (@LegionHoops) October 19, 2024

Los Bulls, que están en un proceso de reconstrucción para volver a ser competitivos en la Conferencia Este, han mostrado interés en desarrollar jóvenes talentos. Horton-Tucker llega con la expectativa de aportar tanto en la defensa como en el ataque, aprovechando su versatilidad y capacidad para jugar en varias posiciones del perímetro.

Perspectivas para la temporada

Con un contrato de un año parcialmente garantizado, Horton-Tucker deberá demostrar que puede ser una parte constante de la rotación de los Bulls. Su actuación en la pretemporada es un buen indicativo de su capacidad, pero la verdadera prueba vendrá en los partidos de temporada regular, donde enfrentará una competencia feroz por minutos en la cancha.

17 PTS 💥 5 AST 💥 4 REB Talen Horton-Tucker continues to impress for the @chicagobulls! He got buckets off the bench last night and is averaging 14.0 PPG in 18.8 MPG during #NBAPreseason. pic.twitter.com/3gFIyBXbPC — NBA G League (@nbagleague) October 17, 2024

Los Bulls están buscando mayor estabilidad en el perímetro, y el impacto de Horton-Tucker podría ser clave para ello. Su habilidad para anotar, defender a varios tipos de jugadores y crear oportunidades para sus compañeros le da un perfil único dentro del equipo. Si sigue con este rendimiento, no solo podría asegurarse un contrato garantizado, sino también ser una pieza importante en el futuro de los Chicago Bulls.