Zhang Ziyu, la jugadora china de 17 años (cumplidos en mayo) y 2,20 metros de altura, está causando furor en el mundo del baloncesto. Esta imponente pívot ha captado la atención especialmente en los campeonatos juveniles, donde enfrenta a jugadoras que le superan en edad, pero no en tamaño, superándolas por más de dos cabezas.

Zhang Ziyu is a cheat code 🧩

The 7'3" (220cm) center hardly broke a sweat getting her first buckets for Team China 🇨🇳#U18AsiaCup pic.twitter.com/1Vy9iecmXh

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) June 24, 2024