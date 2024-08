Un paso más hacia la inmortalidad

LeBron James, la superestrella de la NBA que recientemente se colgó el oro olímpico con la selección de Estados Unidos, ya está preparando su próximo gran movimiento fuera de las canchas. A sus 39 años, y con una carrera que ha dejado huella en la historia del baloncesto, ‘King’ James planea expandir su legado más allá del parqué. Su sueño de jugar junto a su hijo Bronny en la NBA está a punto de cumplirse, pero su ambición no termina ahí: LeBron quiere ser el propietario de una de las próximas franquicias de expansión de la NBA, y Las Vegas parece ser el destino ideal.

Una inversión multimillonaria en juego

Con un contrato de 48,7 millones de dólares para la próxima temporada con los Lakers, y una opción de jugador para 2025/26 por 52,6 millones, LeBron no solo está pensando en su inminente retiro, sino en cómo mantenerse como una figura influyente en la liga. Según fuentes de Fortune, el cuatro veces campeón de la NBA está preparándose para hacer una oferta por una nueva franquicia que la liga planea establecer en Las Vegas, un movimiento que podría ser uno de los más caros y competitivos en la historia del deporte en Estados Unidos.

BREAKING: Lebron James and his group are reportedly the “front-runner” to own a new nba franchise in Las Vegas in the next few years, via Dan Patrick pic.twitter.com/laxnIOnXJn

— SMJ (@SixthManJake) February 15, 2024