La posibilidad de ver a LeBron James compartiendo la pista con su hijo Bronny es uno de los momentos más esperados en la historia reciente de la NBA. Los aficionados y la prensa llevan años especulando sobre la posibilidad de que esta dupla, nunca antes vista en la liga, se haga realidad. Con el inicio de la temporada regular de Los Angeles Lakers programado para el 22 de octubre ante los Minnesota Timberwolves, muchos creen que ese podría ser el día en que el sueño de ambos se cumpla. Sin embargo, J.J. Redick, nuevo entrenador de los Lakers, ha reconocido que aún no se ha decidido cómo manejará esta histórica situación.

JJ Redick, concernant la 1ère fois où LeBron et Bronny joueront ensemble sur le terrain :

« On a rien planifié de spécial pour le moment. On en a parlé au sein du staff, on a regardé à quoi ça pourrait ressembler, mais on a rien acté. On sait aussi qu’il y aura une discussion… pic.twitter.com/QADX2eAgPF

