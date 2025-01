Lo que hizo Victor Wembanyama para mejorar sus instintos Análisis sobre el crecimiento y los desafíos de los jugadores de los San Antonio Spurs en 2024.

Concluido el año 2024, los San Antonio Spurs vivieron una de sus mejores actuaciones de la temporada, cerrando con una victoria contundente sobre Los Angeles Clippers por 122-86, que, además de ser la mayor victoria del año, marcó una gran diferencia respecto al rendimiento de la temporada anterior. Para el equipo de San Antonio, 2024 representó un cambio notable, no solo en el número de victorias, sino también en el enfoque y el crecimiento individual de sus jugadores. Entre las figuras más destacadas está Victor Wembanyama, quien en su segundo año ha demostrado una evolución significativa, pero es consciente de que aún tiene mucho por aprender y mejorar.

Un Año de Progreso para Wembanyama

Victor Wembanyama, con solo 20 años, se ha consolidado como la joya de la franquicia. A lo largo de 2024, ha logrado mejorar sus números con respecto a su destacada campaña de novato, promediando 25.6 puntos y 3.9 bloqueos por partido, un salto importante respecto a su temporada anterior. Sin embargo, el joven talento francés no se deja llevar por la euforia del éxito individual. En una reflexión reciente, Wembanyama comentó que uno de los aspectos que más debe seguir desarrollando es la confianza en sus instintos, una de sus características más sobresalientes en la cancha, pero que aún necesita canalizar de forma más eficaz.

“Creo que debo confiar en mis instintos porque sé que la ‘locura’ sucede por sí sola, y no necesito forzarla. Lo que realmente necesito forzar son aquellas cosas que no me resultan naturales”, expresó Wembanyama. “Algunas fundamentaciones, ajustes respecto a la defensa del oponente, son cosas que necesito aprender, y una vez las conozca, se convertirán en algo natural. Pero es importante confiar en mis instintos”, añadió.

Esta reflexión subraya el crecimiento de Wembanyama no solo como jugador, sino también como un joven que está aprendiendo a adaptarse a los desafíos del baloncesto profesional. A medida que su comprensión del juego sigue expandiéndose, su capacidad para dominar en los aspectos fundamentales será clave para su evolución y, por ende, para el futuro de los Spurs.

Chris Paul: Gratitud y Mentoría

El veterano Chris Paul, quien también ha sido un pilar en la reconstrucción de los Spurs, compartió su perspectiva sobre 2024 desde un lugar de agradecimiento. A los 39 años, Paul está viviendo una segunda juventud con el equipo de San Antonio, y su experiencia se ha convertido en un recurso invaluable para los más jóvenes, incluyendo a Wembanyama. El base, que la temporada pasada pasó por una etapa difícil como suplente, ahora se encuentra en un rol que valora profundamente.

“Lo que siempre digo es gratitud. El año pasado estaba saliendo desde el banco y no jugaba mucho, honestamente”, compartió Paul. “Solo tienes que mantenerte en el camino, seguir trabajando, y tuve la suerte de terminar aquí. No terminar aquí, sino que es genial sentirse deseado. Nunca olvidaré la conversación que tuve con Pop [Gregg Popovich] el día que firmé. Ha sido mejor de lo que jamás imaginé”.

Esta actitud de agradecimiento y humildad ha sido una constante en la carrera de Paul, pero ahora, a sus 39 años, se ve reflejada en su dedicación a la mentoría. La relación con su compañero de equipo Stephon Castle es un claro ejemplo de cómo Paul ha asumido el rol de líder dentro del vestuario de los Spurs.

Stephon Castle: El Aprendizaje de la Memoria Corta

Por otro lado, el novato Stephon Castle, quien ha tenido una temporada irregular, también compartió sus reflexiones sobre los desafíos de la NBA y cómo 2024 le ha enseñado una lección importante. Aunque su camino ha estado lleno de altibajos, Castle ha aprendido a no quedarse atrapado por los malos partidos. Su lección más valiosa, según él, ha sido la importancia de tener “memoria corta”.

“Lo que probablemente he aprendido más recientemente es tener memoria corta. Esta es una liga difícil para ser bueno, así que no siempre vas a tener un buen juego. Ser capaz de redimirte rápidamente ha sido un lujo para mí”, expresó Castle.

Este aprendizaje es crucial para cualquier joven jugador que aspire a destacarse en la NBA, y Castle lo está adoptando a una velocidad sorprendente. Su capacidad para seguir adelante rápidamente después de una mala actuación es una cualidad que seguramente le permitirá desarrollar su juego con mayor confianza y madurez.

El Futuro de los Spurs

A medida que los Spurs entran en 2025, las lecciones que han aprendido Wembanyama, Paul y Castle son esenciales para el progreso del equipo. Wembanyama, con su enfoque en los fundamentos, tiene el potencial de convertirse en uno de los jugadores más completos de la liga. Por su parte, Paul sigue demostrando su liderazgo, no solo en la cancha, sino también fuera de ella, guiando a los más jóvenes. Y Castle, aunque aún en sus primeros pasos, ya ha adoptado la mentalidad necesaria para mantenerse firme en la jungla competitiva de la NBA.

2024 fue un año de lecciones, pero 2025 promete ser aún más significativo para los San Antonio Spurs. Con el crecimiento de sus estrellas jóvenes, el apoyo de los veteranos y una dirección técnica sólida, el equipo está en camino de consolidarse como uno de los contendientes serios en la Conferencia Oeste en los próximos años. El desafío será aprovechar al máximo los aprendizajes adquiridos y seguir construyendo un futuro exitoso en San Antonio.